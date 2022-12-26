В Кремле прокомментировали возможность переговоров на условиях Киева

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Россия всегда ориентировалась на свои условия и на здравый смысл, заявил Песков.

Россия не будет вести переговоры на условиях киевского режима и чьих бы то ни было еще. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности РФ идти на переговоры на условиях Украины.

«Мы никогда не следовали чужим условиям. Ориентировались только на свои. И на здравый смысл», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее в этот день власти Украины предложили провести «мирный саммит» на площадке ООН при посредничестве генсека организации Антонио Гутерреша. При этом в Киеве заявили, что Россию стоило бы допускать к участию в переговорах только после «международного суда».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что некоторые страны призывают его уже начать переговоры с Россией. Однако он не видит в них смысла, так как у него с президентом РФ Владимиром Путиным «совершенно разное видение вещей».

При этом в ноябре Зеленский заявлял о возможности переговоров с Москвой на условиях восстановления территориальной целостности и гарантий безопасности Украины, наказания за военные преступления, уважения к Уставу ООН и возмещения всех убытков. Однако еще ранее лидер Незалежной утвердил решение совета национальной безопасности Украины о невозможности переговоров с Путиным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин пока не планирует общение по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, однако намеревается до Нового года переговорить с председателем Китая Си Цзиньпином.