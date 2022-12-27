Эрдоган объявил об обнаружении нового газового месторождения в Черном море

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Турецкий лидер заявил о перспективах страны стать энергетическим центром Каспия, Средиземноморья и Ближнего Востока.

Возле берегов Турции в Черном море обнаружено новое крупное месторождение газа. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Наше буровое судно „Фатих“ обнаружило 58 миллиардов кубометров запасов природного газа на глубине 3023 метров под водой во время бурения скважины „Чайкума-1“», — сказал он в обращении к гражданам.

Стоимость нового месторождения Эрдоган оценил в один триллион долларов. Также он сообщил, что с открытием нового месторождения суммарные запасы газа Турции достигли 710 миллиардов кубометров.

По словам турецкого лидера, бурение нового участка начнется как можно скорее, так как власти страны «полны решимости» сделать Турцию энергетическим центром Каспия, Средиземноморья и Ближнего Востока.

В 2021 году все то же буровое судно «Фатих» обнаружило у берегов Турции неизвестное ранее крупное месторождение газа объемом 135 миллиардов кубометров в скважине Амасра-1 на участке Сакарья. В целом за тот год, по оценке Эрдогана, благодаря программе разработки, разведки и бурения стране удалось обнаружить залежи 540 миллиардов кубометров природного газа в Черном море.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили идею по созданию в Турции крупного газового хаба.