Похудевший Нагиев мечтает еще пожить и поработать: «Время уходит»

Актер Нагиев заявил поклонникам, что хочет пожить и поработать: Время уходит

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / nagiev.universal; 5-tv.ru

Знаменитый актер встревожил фанатов необычным обращением в соцсети.

Один из самых популярных и востребованных российских актеров и шоуменов Дмитрий Нагиев озадачил поклонников странным новогодним поздравлением.

В обращении артиста, опубликованном в соцсети, многие услышали трагические нотки и слова прощания.

«Так хочется просто пожить и просто поработать. Жалко, что время уходит безвозвратно. Я вас люблю. Будьте счастливы. С наступающим Новым годом», — произнес в кадре Нагиев.

Недавно шоумен, который уже несколько лет подряд возглавляет рейтинги самых привлекательных и сексуальных российских актеров, заявил поклонникам, что устал быть секс-символом. Чтобы в 55 лет оставаться в образе главного сердцееда отечественного кино, Дмитрию Нагиеву приходится сутками корпеть в тренажерном зале. Однако уже все чаще хочется взять паузу и отдохнуть, признался актер.

Личную жизнь Нагиев тщательно оберегает. По сведениям СМИ, кроме старшего наследника Кирилла, у актера есть сын Марк от Наталии Коваленко и дочь Мира от Анны Спектор. Однако сам Нагиев не комментирует эту информацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Агата Муцениеце призналась в любви своему соведущему по шоу «Голос. Дети» Дмитрию Нагиеву.

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