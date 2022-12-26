«Родоначальник пантомимы»: чем запомнился ушедший из жизни Александр Скворцов

Фото, видео: ВКонтакте / Театр «ЛИЦЕДЕИ»; www.globallookpress.com / Tatiana Braslavskaya

Накануне смерти знаменитость вернулся из поездки, где заболела вся труппа.

Ушел из жизни артист и клоун Александр Скворцов. О его смерти 26 декабря сообщили представители театра «Лицедеи». Причина смерти звезды сцены не сообщается.

«Его образ будет жить в наших сердцах вечно. Весь театр скорбит о его кончине. Эта утрата невосполнима», — рассказали в пресс-службе.

Близкий друг и коллега знаменитости в беседе с 5-tv.ru поделился воспоминаниями о скончавшемся актере. Леонид Лейкин назвал Скворцова родоначальником советской пантомимы.

«Он был великолепный человек, просто замечательный, у него даже кличка была „скала“, он огромный был как скала <…> Волшебный человек был, мы все у него учились. Нам повезло, что у нас такие мэтры, то есть люди, которые стояли у истоков театральной клоунады и пантомимы», — высказал театральный артист.

Лейкин рассказал, что Скворцов был одним из основателей «Лицедеев» и служил в театре до последнего дня. По его словам, коллектив только 21 декабря вернулся из поездки на Кузбасс, где труппа провела новогодние елки для детей. Коллега умершего отметил, что в этой сложной поездке многие заболели, однако у Скворцова недугов не наблюдалось, несмотря на проблемы со спиной ногами.

Во время своей творческой карьеры Александр работал в дуэте с Вячеславом Полуниным. Познакомились они в 1968 году в студии пантомимы Рудольфа Славянского. Их сотрудничество продолжалось многие годы, а в 1978 они стали первыми лауреатами конкурса артистов советской эстрады.

В 1980 году у знаменитого юмориста появилась своя студия, и желающие изучать искусство пантомимы выстаивались в очередь на уроки к Скворцову.

«Жалко очень, как-то скоропостижно. Так что светлая память ему», — завершил разговор Лейкин.

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