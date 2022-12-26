Попрощался с семьей: состояние легенды футбола Пеле ухудшилось

Состояние Пеле ухудшилось, и он уже попрощался с семьей

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Знаменитый спортсмен угасает от онкологического заболевания.

Легенда футбола, единственный трехкратный чемпион мира Пеле попрощался с семьей и друзьями. Об этом сообщил в Twitter бизнесмен Франк Халид, отметив, что состояние футболиста «более ухудшается», он «проигрывает борьбу с раком».

О госпитализации Пеле стало известно 30 ноября. Сообщалось, что него зафиксирован генерализованный отек, эдемигемический синдром и «декомпенсированная сердечная недостаточность». На этом фоне наблюдалась спутанность сознания, сложности с приемом пищи. Известно, что в последние месяцы знаменитый бразильский футболист борется с раком толстой кишки.

В начале декабря Пеле сам вышел на связь с поклонниками, написав в личном блоге, что находится в больнице с «ежемесячным визитом». Однако 22 декабря стало известно о резком ухудшении состояния футболиста.

На днях дочь Пеле опубликовала фото из больницы, где семья проводит дни у постели тяжелобольного пожилого спортсмена. Келли Насименто разместила в личном блоге кадр, на котором обнимает отца. На заднем плане лежит на диване внучка Пеле.

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