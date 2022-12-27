«Нет преград»: Ольга Кабо поддержала родившую после сорока Берсеневу

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

«Старородящие» часто скрывают свою беременность. Почему общество негативно относится к женщинам, которые стремятся родить на закате материнской карьеры?

Звезда сериала «Маргоша» Мария Берсенева второй раз стала мамой в 41 год. Однако пользователи сети не порадовались за актрису и упрекнули ее в слишком поздних родах. Заслуженная артистка Ольга Кабо в беседе с 5-tv.ru объяснила, что люди не любят детей, если отрицают беременность после 40 лет.

«Я просто хочу сказать, что если есть здоровье, есть любовь, и если хочется, чтоб ребенок появился на свет, тогда нет преград возрастных, а есть только душевные силы, чтоб родить этого ребенка», — отметила она.

Артистка выразила радость за коллегу и поздравила с появлением на свет долгожданного ребенка. Она также подчеркнула, что желанные наследники могут появиться в любом возрасте, если женщина может и действительно хочет пополнения.

«Мне кажется, что люди, которые пытаются найти в этом что-то плохое, ну просто они не хотят детей. А у тех, которые хотят детей, всегда дети получаются любимые, прекрасные, счастливые», — завершила разговор Кабо.

Знаменитая актриса решила стать мамой во второй раз спустя 20 лет после появления первого сына Никиты. Тогда отцом мальчика стал Гурам Кофенлу, однако вскоре пара рассталась. Своего последнего избранника звезда экрана тщательно скрывает, впрочем, как и новости о беременности. Поклонники узнали о появлении дочки Берсеневой лишь после возвращения 41-летней брюнетки из роддома.

Ранее 5-tv.ru подробнее писал о родах звезды российских сериалов Марии Берсеневой.