Подозреваемого во взяточничестве чиновника Росавиации заключили под стражу
Суд арестовал до 24 февраля подозреваемого в получении взятки чиновника Росавиации Матюшкина
Фото, видео: Пресс-служба Дорогомиловского суда Москвы
Задержанный обещал за деньги посодействовать в получении госконтракта на поставку средств защиты информации.
Дорогомиловский суд Москвы арестовал до 24 февраля 2023 года замначальника управления Росавиации Александра Матюшкина, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Уточняется, что суд также рассмотрит ходатайство об избрании домашнего ареста на тот же срок еще одному фигуранту дела — предпринимателю Ивану Ларионову.
По информации 5-tv.ru, Матюшкин обвиняется в получении от Ларионова 4,5 миллиона рублей за «содействие» в победе компании бизнесмена в тендере на поставку средств защиты информации Росавиации от кибератак.
Ларионов был готов дать взятку за победу в конкурсе на получение госконтракта, но посчитал сумму, затребованную Матюшкиным, слишком большой и сообщил о вымогательстве в правоохранительные органы.
По словам адвоката обвиняемого Игоря Скляра, его подзащитный не признает свою вину, а версия, выдвигаемая Ларионовым, «не выдерживает никакой критики».
Матюшкин был назначен замначальника управления по цифровизации 17 ноября. По данным источников, тогда же и состоялись его контакты с Ларионовым.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал владельца нелегального приюта в Кемерове, где в пожаре погибли 22 человека.