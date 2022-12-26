Певец Данко сравнил скончавшегося композитора Шевченко с погасшей звездой

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Творческий путь не раз сталкивал знаменитых артистов.

Ушел из жизни музыкант Александр Шевченко. Ему был 61 год. Воспоминаниями об известном российском композиторе поделился певец Данко (Александр Фадеев) в беседе с журналистами «360».

Творчество не раз сталкивало знаменитостей. Таким образом, в репертуаре Данко появилась песня Шевченко «Делай раз». По словам Фадеева, скоропостижная смерть эстрадного певца стала неожиданным ударом для многих коллег.

«Он был очень талантливым и ярким человеком. Его песни очень житейские. Я надеюсь, что они будут передаваться из уст в уста», — поделился певец.

Данко также сравнил Александра Шевченко со звездой на небе, которая погасла. Он выразил скорбь из-за утраты и отметил, что исполнителя будет сильно не хватать.

За 61 год композитор и певец успел посотрудничать со многими звездами российского шроу-бизнеса с его помощью были написаны хиты «Зимний сон» Алсу, «Без вины виновата» Ирины Алегровой, «Прыгала через огонь» Жасмин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о причине смерти Шевченко.