Специалистов не осталось? Зеленский назначил сексолога на дипломатический пост
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Владимир Зеленский назначил на пост посла Украины в Болгарии сексолога Олесю Илащук
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anna Sergeeva; 5-tv.ru
Как врач будет заниматься дипломатией, власти Украины не уточняют.
Официально представлять Украину в Болгарии теперь будет сексолог. Причем похоже без дипломатического опыта.
Владимир Зеленский назначил чрезвычайным и полномочным послом Олесю Илащук, которая дает консультации в совсем другой — далекой от политики — сфере. Также новоиспеченная чиновница является специалистом по драгоценным украшениям.
В соцсетях Илащук утверждает, что она выпускница некоего Высшего алмазного совета. Как эти знания помогут на новом посту, в офисе Зеленского не уточняют.