Специалистов не осталось? Зеленский назначил сексолога на дипломатический пост

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anna Sergeeva; 5-tv.ru

Как врач будет заниматься дипломатией, власти Украины не уточняют.

Официально представлять Украину в Болгарии теперь будет сексолог. Причем похоже без дипломатического опыта.

Владимир Зеленский назначил чрезвычайным и полномочным послом Олесю Илащук, которая дает консультации в совсем другой — далекой от политики — сфере. Также новоиспеченная чиновница является специалистом по драгоценным украшениям.

В соцсетях Илащук утверждает, что она выпускница некоего Высшего алмазного совета. Как эти знания помогут на новом посту, в офисе Зеленского не уточняют.