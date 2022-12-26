Металлическая птица российской армии: как «Орланы» выискивают цели на передовой

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Глаза российской армии — современные беспилотники «Орлан» — помогают военным находить и обезвреживать цели.

Самые большие потери ВСУ несут при заведомо провальных попытках атаковать позиции наших войск. Все вылазки натыкаются на шквальный огонь из всех стволов. Но их еще нужно точно навести. Как работают глаза и артиллерии, и штурмовых подразделений — в репортаже Станислава Григорьева.

Вертолет раскидывает тепловые ловушки, готовится заходить на цель, а вот — штурмовики ракетным залпом накрывают расположение противника. Беспилотник дает картинку реального поля боя. Это можно увидеть на мониторе компьютера.

«В данный момент работаем по координатам разведки, проводим доразведку, обнаружение цели. Обнаружили цель и в данный момент это две коробочки и небольшое скопление живой силы», — военнослужащий ВС РФ с позывным «Скорпион».

И у солдат врага сегодня явно неудачный день. Новый российский дрон наводит на них артиллерию.

Серая механическая птица была запущена с поля вдалеке от линии фронта, но не прошло и нескольких минут, как мы увидели с ее помощью все, что происходит в самом пекле боя, в плотной городской застройке. Беспилотники такого типа сейчас считаются самыми эффективными в Российской армии.

«В общем и целом „Орлан-30“ летит выше, дальше и быстрее своих предшественников, но при этом еще и весит больше, потому что несет на себе много всякого интересного оборудования», — объяснил военкор.

Одних камер в нем три — тепловая, ночная и дневная. С их помощью корректируют огонь и ищут противника. Автоматика записывает координаты в режиме реального времени и достаточно просто ткнуть в нужное место на экране, чтобы узнать точку на военной карте.

«Похож ли бой с высоты полета этого аппарата на какую-нибудь компьютерную игру? Да, отчасти есть такое. Потому что во-первых чтобы рассмотреть весь масштаб, приходится камеру отдалять. Танк или артиллерия становится гораздо меньше и люди двигаются и да, отчасти похоже на видеоигру», — отметил военный с позывным «Большой».

Только это совсем не развлечение. С помощью «Орлан-30» выявили уже немало целей и каждый день их становится все больше. Хотя звездочки на борту не рисуют. Беспилотникам такие почести не положены.