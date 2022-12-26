Внучка Чаплина устала от «плохих русских» и требует изменений

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Актриса в последнем проекте сыграла русскую шпионку.

Внучка знаменитого Чарли Чаплина возмутилась оскорбительным стереотипам о русских в зарубежном кинематографе. Свое мнение она высказала в интервью изданию The Hollywood Reporter.

На счету Уны Чаплин более 40 работ в фильмах и сериалах. Недавно актриса сыграла в сериале «Госизмена». Сюжет строится вокруг сотрудника британской разведки, который встречает русскую шпионку и его жизнь переворачивается с ног на голову.

По словам наследницы Чаплина, она крайне устала от постоянной негативной стереотипизации русского народа в кино. В частности о том, что мужчины — бандиты, главари банд, хулиганы.

«Я так устала от того, что русские — плохие парни. Я даже не могу вам сказать. Может ли кто-нибудь придумать стереотип известнее, чем этот», — рассказала Уна Чаплин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что популярный испанский сериал «Элита» затравили за найм актера из РФ. Однако за оскорбительными комментариями на ломаном английском стояли совсем не жители Европы.