«Нужно оставаться человеком»: Гальцев рассказал о различиях москвичей и петербуржцев

Юрий Гальцев заявил, что между москвичами и петербуржцами нет отличий

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

Артист живет в Санкт-Петербурге, но часто приезжает в Москву по работе.

Комик и актер Юрий Гальцев заявил, что между москвичами и петербуржцами нет отличий. Своим мнением он поделился с изданием «Москвич Mag».

Сам юморист живет в Санкт-Петербурге. В интервью он отметил, что часто бывает в Москве, но не рассматривает ее для переезда. В столице он бывает чаще по работе, в качестве худрука петербургского Театра эстрады имени Аркадия Райкина — посмотреть, оценить постановки московских коллег.

«По поводу того, что „мы, столичные, отличаемся“, я больше слышу от самих москвичей, причем в других городах», — отметил Гальцев.

Также артист считает, что всем невозможно жить в Москве или Питере — для этого есть другие прекрасные города.

«Всем ведь невозможно жить в Москве! Да и в Питере тоже. У нас есть прекрасные города — Иркутск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск — со своими прекрасными театрами», — подчеркнул Гальцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гальцев поделился детскими воспоминаниями о Москве.