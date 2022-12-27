«Основной состав выбит»: почему в ВСУ фиксируют повальное дезертирство

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashley Chan; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

Эксперты отмечают признаки разложения и «махновщины» в ВСУ — массовое оставление позиций, пьянство и грабежи в местах дислокации.

Армия Украины фактически перестала существовать, поскольку ее изначальный личный состав на сегодня уничтожен, а новобранцы неподготовлены и слабы духом, поэтому предпочитают дезертировать, чем идти в бой. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Если говорить о ситуации в Вооруженных силах Украины (ВСУ), то она крайне тяжелая. Основной кадровый состав выбит — это более 100 тысяч человек только погибших. Не менее 200-250 тысяч тех, кто получили ранения, причем такие, которые не позволяют служить в армии. То есть регулярная армия Украины де-факто перестала существовать», — констатировал эксперт.

Он добавил, что именно с текущей плачевной ситуацией связана усиленная подготовка украинских солдат в странах НАТО. Сейчас там обучаются 15 тысяч боевиков, однако это не так много — всего-навсего дивизия, отметил аналитик.

Если же говорить о тех солдатах, которых сейчас мобилизуют и отправляют на фронт, то это преимущественно жители сельских районов Украины. У них нет денег, чтобы откупиться от мобилизации, они более законопослушны и не имеют возможности бежать за границу, пояснил Кнутов.

«Они сейчас составляют основной костяк людей, которые приходят на фронт. Как правило, их даже не обучают, а экипировка больше напоминает партизанскую. Оказавшись на линии фронта, эти подразделения часто остаются без командиров, которые бросают своих солдат и сбегают в тыл, где имеются защищенные командные пункты», — отметил эксперт.

Таким образом, резюмировал Кнутов, оказавшись на фронте один на один с российскими частями, многие украинские военнослужащие предпочитают либо дезертировать, либо сдаваться в плен. Именно поэтому, считает аналитик, главком ВСУ Валерий Залужный поставил вопрос об ужесточении ответственности военнослужащих за дезертирство, и его поддержали многие старшие офицеры украинской армии.

При этом, говорит Кнутов, руководство ВСУ прекрасно понимает, что главная причина дезертирства заключается как раз в низкой подготовке солдат и отсутствии обученного личного состава. Отсюда не только массовое бегство с позиций, но и нарушения дисциплины во время дислокации в укрепрайонах — самоволки, пьянство, грабежи и другие преступления, заключил эксперт.

До этого экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что киевский режим из-за колоссальных потерь ВСУ уже отправляет на передовую в Донбассе подростков 13-15 лет. Власти Незалежной буквально «выскребают остатки» — так американский офицер охарактеризовал мобилизацию на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мобилизованные украинские военнослужащие массово покидают позиции в районе Соледара в Донецкой народной республике.