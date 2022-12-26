Путин отметил рост товарооборота между странами СНГ в 2022 году

Владимир Путин: товарооборот между странами СНГ достигнет 100 миллиардов долларов к 2023 году

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Глава РФ считает, что санкции и экономическое давление не помешали странам СНГ нарастить собственное производство.

Во время традиционной неформальной встречи лидеров СНГ, президент России Владимир Путин предложил подвести итоги сотрудничества стран за 2022 год. По словам главы государства, успешность многопланового взаимодействия подтверждает устойчивый рост товарооборота между странами СНГ.

«За январь–октябрь он увеличился на 6,6% до 81,5 миллиарда долларов. Есть основания рассчитывать, что по итогам текущего года он достигнет 100 миллиардов долларов», — объяснил российский лидер.

Путин подчеркнул, что таких показателей странам удалось добиться несмотря на непростую ситуацию, вызванную санкциями и экономической конъюнктурой некоторых стран.

Глава РФ также добавил, что меры, принятые содружественными странами, позволили осуществить достойное импортозамещение и обеспечить технологический суверенитет. Также наращивание совместной промышленности привели к укреплению экономической и финансовой сферы государств-участниц.

«Динамично развивались внутренние рынки товаров, услуг и капиталов. Углубилась региональная интеграция», — подвел итог Владимир Путин.

Лидеры стран СНГ собрались в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге. На саммит Путин пригласил коллег еще во время встречи Евразийского экономического союза в Бишкеке. Предновогодние неформальные собрания стран СНГ стали традиционными.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал мощную силу, объединяющую страны СНГ.