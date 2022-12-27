Дорогие гости: сколько стоит пригласить Деда Мороза и Снегурочку на Новый год?

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Аниматоры на праздник — отличный способ подарить ребенку эмоции и волшебство. Кусаются ли цены на их услуги в этом году?

Средняя цена за приглашение Деда Мороза и Снегурочки домой составляет полторы тысячи рублей. Об этом сообщили эксперты Авито Услуг изданию «Российская газета». Известно, что в программу входит классические традиции: это несколько шуток и новогодних песен, а также время для стихотворения ребенка.

А вот за программу посерьезнее, где помимо песен и стихов рассматриваются конкурсы, игры и квесты придется заплатить больше — в районе трех тысяч рублей. Однако итоговая цена мероприятия зависит от обширности контента и длительности праздника.

Известно, что некоторые семьи начинают искать аниматоров уже в ноябре. В конце осени цены еще низкие и есть больше возможности для выбора даты и времени события. Обычно новогодние мероприятия проходят с первых чисел декабря до второй половины января. Самый горячий спрос на Деда Мороза и Снегурочку приходится с 20-х чисел декабря по 1–2 января.

«Цены за выезд Деда Мороза повышаются до боя курантов. Самыми дорогими являются последний час уходящего и первый час наступившего года», — говорится в материале издания.

Самая высокая стоимость за стандартную новогоднюю программу зафиксирована в Хабаровске. Там новогодние аниматоры просят за услуги от трех тысяч рублей. В Москве, Сочи и Владивостоке средняя цена составила 2500 рублей. А вот Дед Мороз вместе со внучкой из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Иркутска и других крупных регионов выставили ценник в две тысячи рублей. В Тольятти, Перми, Оренбурге, Казани и Ижевске оказалась самая низкая стоимость — от 1200 до 1400 рублей.

Однако это не предельный тариф Деда Мороза со Снегурочкой. Чем ближе к новогодней ночи, тем выше становится прайс. Например, в начале декабря позвать новогоднего старца можно за 990 рублей, а дальше цены стремительно повышаются. Максимальная стоимость устанавливается с трех часов ночи 31 декабря до часу ночи 1 января. В этот период короткий 15-минутный визит убавит семейный бюджет не 5200 рублей, а получасовая программа на 8600.

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