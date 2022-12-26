Российский депутат скончался в индийском отеле

Депутат Павел Антов умер во время туристической поездки в Индию

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Политик отправился в экзотичную страну, чтобы отпраздновать юбилей.

Российский депутат Павел Антов скончался во время отдыха в Индии. Об этом сообщил индийский телеканал NDTV. Новость подтвердил руководитель фракции «Единая Россия» Вячеслав Картухин.

«Из жизни ушел наш коллега, успешный предприниматель, меценат Павел Генрихович Антов. От лица депутатов фракции „Единая Россия“ выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — написал политик в соцсетях.

Как стало известно, 65-летний Павел Антов был найден мертвым у отеля в районе Раягада штата Одиша. По предварительной версии, депутат погиб, упав с третьего этажа.

В Индию Павел Антов отправился для празднования юбилея. За два дня до гибели именинника умер его близкий друг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что скончался чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Дмитриев.