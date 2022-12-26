Могила Галины Волчек осталась без надгробия

Родственники Галины Волчек убрали памятник на ее могиле

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Ранее монумент вызвал шквал критики от поклонников и коллег актрисы.

Памятник на могиле актрисы Галины Волчек, который жестко раскритиковали в прошлом, исчез вовсе. Спустя три года после смерти актрисы родственники убрали монумент и, кажется, не торопятся ставить новый.

Как стало известно 5-tv.ru, памятник убрали в конце осени, примерно в октябре.

«Его убрали, потому что не нравился родственникам, будут ставить другой», — объяснила сотрудница администрации кладбища.

Часто ли приходят родственники на могилу актрисы — неизвестно. Они установили памятник на ее могиле лишь через год после смерти. Долгое время вместо памятника стоял простой деревянный крест.

Установка стелы вызвала шквал критики среди поклонников и коллег Волчек. Многие называли памятник ужасным. После осуждения со стороны публики монумент закрыли брезентом.

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни от отека мозга и легких.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет семья Градского спустя год после его смерти.