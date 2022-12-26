«Выглядит очень хорошо»: хирург оценил омоложение 61-летней Елены Яковлевой

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Личный архив Ивана Воздвиженского; 5-tv.ru

Не исключено, что легендарная артистка могла слегка скорректировать лицо, чтобы вернуть ему молодость.

Елена Яковлева удивила поклонников своим внешним видом на премьере фильма «Чебурашка». 61-летняя актриса выглядела весьма посвежевшей. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru пластический хирург, лауреат премии правительства РФ в области медицины Иван Воздвиженский прокомментировал изменившуюся внешность теледивы.

По словам эксперта, Елена Яковлева действительно смогла преобразиться благодаря некоторым процедурам со скулами. Он подчеркнул, что именно средняя часть лица стала более объемной, а овал остался таким же четким.

«Скорее всего либо липофилинг, либо филлеры. То есть явно увеличен объем средней зоны», — пояснил врач.

Иван Воздвиженский отметил, что липофилинг предполагает пересадку собственного жира. Он берется в одном месте и имплантируется в другое.

В любом случае, возможные процедуры сделаны крайне аккуратно. По словам врача, подобные вмешательства совершенно безопасны и никак не могли навредить здоровью Елены Яковлевой.

«Она выглядит как до, так и после предполагаемой операции, очень хорошо. Она в очень хорошем состоянии находится. Здесь понять невозможно, она просто хорошо выглядит», — похвалил внешность Яковлевой врач.

Хирург добавил, что сам как специалист может определить определенные метки во внешности актрисы, но обычные люди не смогут понять, была ли пластика.

«Это высший пилотаж для любого пластического хирурга, по работе которого невозможно сказать, оперирован пациент или не оперирован», — подытожил Воздвиженский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в проведении пластической операции признался Филипп Киркоров.