Российская артиллерия уничтожила две американские РЗСО HIMARS на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cpl. Colton Garrett; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Американские РЗСО были стерты в пыль российскими военными на стоянке.

В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ уничтожили пункт починки вооружения ВСУ. На расположенной в районе города Краматорск Донецкой народной республики разрушенной базе находились американские реактивные системы залпового огня (РЗСО) HIMARS.

«Уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения ВСУ, на котором находились две боевые машины системы залпового огня „HIMARS“ производства США», — сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По словам генерал-лейтенанта, на украинском пункте так же хранились две самоходные гаубицы «Гвоздика», пять гаубиц Д-30 и три единицы специальной автотехники.

Кроме того, Конашенков добавил, что в двух районах ЛНР были перехвачены два реактивных снаряда HIMARS.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

Ранее 5-tv.ru писал, что в рядах ВСУ были обнаружены наемники из из более чем 30 стран.