Умерла актриса театра и кино Аля Никулина

Фото: Кадр из сериала «Не женское дело»

Никулина служила в театре «Эрмитаж» тридцать лет.

В возрасте 85 лет скончалась актриса театра и кино Аля Никулина. Об этом сообщили в театре «Эрмитаж», где покойная проработала тридцать лет.

«С прискорбием сообщаем, что не стало Али Федоровны Никулиной. Невероятными были ее оптимизм, организаторские способности, трудолюбие и энергия, которыми она могла заразить буквально каждого. Аля Федоровна Никулина была и остается частью нашего коллектива, частью души „Эрмитажа“. Светлая память удивительному и светлому человеку!» — так звучит некролог на сайте театра.

На счету Али Никулиной более 30 ролей в фильмах и сериалах. Она запомнилась зрителям по работам «Метро», «Эпидемия», «Еще люблю, еще надеюсь» и другим.

В театре «Эрмитаж» Никулина играла в постановках «Зойкина квартира», «Скверный анекдот», «Полет ди Грассо», «Мотивчик» и другим.

О дате и месте проведения церемонии прощания будет известно позже.

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