Колокольцев призвал ведомства объединиться в борьбе с преступлениями мигрантов

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Гунеев; Пресс-служба МВД РФ; 5-tv.ru

В последнее время возросло число преступлений по распространению запрещенных веществ.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал ведомства объединить усилия для борьбы с преступностью среди мигрантов. Соответствующее заявление он сделал на заседании Государственного антинаркотического комитета.

По словам Колокольцева, уровень преступности среди иностранных граждан в последнее время возрос. Причем в 80% случаев речь идет о распространении запрещенных веществ.

«По линии нашего ведомства все соответствующие указания в территориальные органы на местах уже даны. Прошу обратить внимание на данный участок представителей других ведомств и работодателей», — обратился к коллегам Владимир Колокольцев.

В результате мероприятия были утверждены изменения изменения в Методику мониторинга наркоситуации в стране, а также одобрен План по работе комитета на грядущий год.

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