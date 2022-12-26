Байден не получит от Путина поздравления с Новым годом

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Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас России и США «не до поздравлений».

Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует поздравлять с Новым годом президента США Джо Байдена. Об этом в беседе с журналистами сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, отношения Соединенных Штатов Америки и России на данный момент находятся в таком состоянии, что «не до поздравлений».

«Сейчас нет, сейчас мы настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений», — отметил Дмитрий Песков и добавил, что пресс-служба Кремля в ближайшее время составит сводный документ с именами лидеров, которых поздравит с наступающим годом Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о попытках администрации Джо Байдена положить конец мировой истории.