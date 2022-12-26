На Филиппа Киркорова подали в суд из-за танца на перевернутом кресте

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После скандала на шоу артиста проверят по статье 148 УК РФ «Оскорбление чувств верующих».

Филиппа Киркорова могут привлечь к ответственности за скандал на шоу. Дело в том, что артист в процессе номера «Мария Магдалена» танцевал на кресте, и теперь на него подали в суд. Об этом порталу Газета.ру рассказал юрист Киркорова Александр Добровинский.

Он убежден, что недоброжелатели пытаются очернить артиста из-за его политической позиции.

«Номер с крестом, который до сих пор некоторым не дает покоя, задуман как раз как поклонение Марии Магдалене. Филипп Бедросович поднимается на крест и преклоняет колено перед святой. Но каждый видит то, что хочет увидеть, или то, что ему выгодно, чтобы очернить артиста», — высказался Добровинский.

По его словам, жалобы носят заказной характер. В сторону Киркорова выдвигают «беспочвенные обвинения», потому что он поддерживает российскую политику.

Режиссером и продюсером своего юбилейного скандального шоу, к слову, был сам Киркоров. Ничего неприличного в танце с крестом он не увидел.

Ранее 5-tv.ru писал, что в РПЦ осудили Киркорова за шоу с поваленным крестом.