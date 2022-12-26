Скончался чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Дмитриев

Фото: fc-zenit.ru Официальный сайт футбольного клуба «Зенит»

Талантливый спортсмен дебютировал в «Зените» в 18 лет.

Ушел из жизни бывший нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Дмитриев. Ему было 58 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Сине-бело-голубые выражают искренние соболезнования родным и близким легендарного футболиста», — написали в пресс-службе.

Дебют Сергея Дмитриева в «Зените» состоялся, когда спортсмену было всего 18 лет. За свою карьеру он провел восемь сезонов и принес клубу золото чемпионата СССР и Кубок сезона. Также Дмитриев играл за «Динамо», «Спартак», ЦСКА, смоленский «Кристалл», «Святогорец» и «Тюмень». Кроме того, выдающийся спортсмен участвовал в играх за границей, а именно: чемпионаты Германии, Испании, Израиля, Швейцарии и Австрии. Сергей Дмитриев сыграл шесть матчей за сборную СССР.

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