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Россия неуклонно держать позиции, в то время как силы и запасы украинских националистов практически иссякли.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери, а солдаты находятся в постоянном физическом и моральном истощении. Об этом заявила британская газета Financial Times со ссылкой на некоего западного советника по вопросам обороны.

По информации издания, украинские националисты столкнулись с многочисленными проблемами.

«У них высокие потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости», — отметил собеседник издания и добавил, что военные также нуждаются в оружии.

Накануне о потерях ВСУ сообщила и американская газета The New York Times. По словам западных журналистов, Россия продолжает улучшать оборону и неуклонно держит позиции, в то время как силы и запасы ВСУ практически иссякли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в рядах ВСУ на линии соприкосновения обнаружены наемники из более чем 30 стран.