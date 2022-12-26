Мороз, оттепель и другие сюрпризы: какая погода ждет москвичей в новогоднюю ночь

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По словам синоптика, ночь будет морозной, но уже днем температура поднимется выше нуля.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с изданием «Вечерняя Москва» рассказала о прогнозе погоды в Москве с 31 декабря на 1 января.

Так, новогодняя ночь в столице будет морозной и снежной. Синоптик отметил, что температура воздуха опустится до пяти градусов ниже нуля. Но уже 1 января ожидается небольшое потепление.

«Ночные показатели будут расти вверх и уже днем первого числа достигнут нуля градусов», — заявил Михаил Леус.

Он также предупредил о возможных осадках в виде снега. Сильных морозов 1 января не ожидается.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал о погоде в новогоднюю ночь. По его словам, в столице будет достаточно тепло — температура ожидается от нуля до минус пяти градусов.

В этом месяце в Москве был и рекордный снегопад, и оттепель. По прогнозам синоптиков, до конца года в столице продержится умеренная морозная погода.

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