Чулки и колпак: Пэрис Хилтон оголилась в честь Рождества

Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin

Фотографиями в нижнем белье 41-летняя знаменитость решила поздравить своих поклонников с праздником.

Пэрис Хилтон снялась в нижнем белье в честь Рождества. Снимками с фотосессии модель поделилась в своем Instagram*, поздравив таким образом подписчиков с праздником.

«На санях в красном в это Рождество», — так блондинка подписала публикацию, которая набрала более 270 тысяч лайков меньше чем за сутки.

На фото Пэрис Хилтон позирует возле рождественской елки в красном комплекте нижнего белья и красных туфлях. Образ знаменитости дополняют чулки и перчатки, а также новогодний колпак и массивное колье с драгоценными камнями.

Несмотря на бурную молодость, Пэрис Хилтон хорошо выглядит для своих лет — знаменитости уже 41 год. Мать знаменитости рассказывала, что у Пэрис проблемы с зачатием ребенка, однако сама модель это опровергла. Она призналась, что хочет завести детей с помощью процедуры ЭКО.

Возлюбленным Пэрис Хилтон стал 40-летний предприниматель Картер Реум, с которым они были знакомы около десяти лет. Это первый мужчина, с которым Пэрис Хилтон дошла до ЗАГСа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сможет ли Пэрис Хилтон забеременеть.

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