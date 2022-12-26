Присланный Австралией Bushmaster для ВСУ застрял в грязи — видео
Австралийские Bushmaster, используемые ВСУ, застряли в грязи и земле в зоне СВО
Фото, видео: www.globallookpress.com / Philipp Schulze; 5-tv.ru
Всю эту западную технику теперь можно считать потерянной.
К сложным погодным условиям оказался не приспособлен австралийский Bushmaster. Западная техника совершенно бесполезна зимой.
Видео намертво застрявшего бронетранспортера появилось в сети. Судя по этой записи, поговорка «танки грязи не боятся» подходит только отечественной технике.
На кадрах видно, как Bushmaster основательно завяз. И бойцы ВСУ не знают что делать. Вытащить бронемашину можно только мощным тягачом, которого нет.
Всего Австралия предоставила Украине десятки бронемашин, которые боятся грязи и рыхлого чернозема. Всю эту технику теперь можно считать потерянной.