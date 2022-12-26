Российские зенитчики отражают атаки украинских диверсантов на Кинбурнской косе

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Боевые расчеты круглосуточно дежурят на косе, разделяющей Днепровский залив и Черное море.

Без успеха остаются и попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской косе. Хотя рельеф местности не пригоден для успешной обороны, российским войскам удается сдерживать натиск. Немалую роль в этом играют расчеты зенитных установок. За их работой наблюдал Эмиль Тимашев.

Пулеметы на борту, боекомплект пополнен. Расчет зенитной установки готов выдвинуться на боевое задание. На борту четыре бойца, пара гранатометов и гроза всех лодок ВСУ — спаренная зенитная установка 23 калибра. Все вместе едем на побережье Кинбурнской косы.

По большому счету, на косе дорог нет. Можно сказать, здесь одни направления. Поэтому в машине нужно держаться крепко, чтобы не остаться за бортом.

Коса длиной почти 40 километров и шириной всего 10. Передовая линия — это все побережье. Противник может попытаться высадить десант и группу ДРГ где угодно. Вот и сейчас под прикрытием тумана к берегу движется неопознанный катер.

Прямо сейчас зенитная установка выдвигается на позицию. Мы находимся у самого берега моря. Командир координирует и подводит машину к краю пирса. Орудие заряжено и готово к бою. В тумане лодку не разглядеть. Наводчик полагается на координаты разведки. Одна минута и первый боекомплект отстрелен

Дальше работа разведки. Зенитчики сворачиваются и меняют позицию.

«Отработали зенитной установки. Думаю, что навели им немного жути. Будем ждать ответку», — заявил военнослужащий с позывным «Волжанин».

Так казаки бригады «Дон» практически ежедневно выезжают на боевое задание и защищают косу от попыток ВСУ высадиться и закрепиться на побережье.