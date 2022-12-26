Потеря веры в трудные времена: почему в США молодежь отказывается от религии

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Священники, чтобы удержать паству, меняют свой подход к общению с людьми.

Уже к 2070-му году фраза «с верой в Бога» в США вполне может остаться только на долларах. Социологи отмечают резкое падение интереса к религии среди американской молодежи.

Сами священники не понимают, почему так происходит: обычно во времена сильных потрясений человек сам тянется к церкви. Но не в этот раз. Александр Тузиков узнал, кому проигрывает религия.

Почти половина американцев — из тех, кому от 18 до 34-х лет — так называемые Ноны, так на сленге западных социологов обозначают неверующих. 30 лет назад их было всего 12%, — подсчитали в Чикаго. Сами священники говорят о парадоксе: раньше глобальные потрясения заставляли людей обращаться к вере, теперь — наоборот.

«Пандемия негативно повлияла на религиозное сознание молодежи — сделала актуальными такие вечные вопросы, о которых молодым думать по возрасту не положено», — священник-иезуит, консультант Секретариата Ватикана по связям с общественностью Джеймс Мартин.

Чтобы не потерять верующих — и их пожертвования, американским священникам приходится отказываться от догм и даже пускаться в богословские споры с прихожанами.

«Мои проповеди становятся все короче и короче, все более открытыми для сомнений и дискуссий. Я даже побуждаю всех, кто приходит в синагогу, спорить со мной, помните, старый анекдот: если спорят два еврея, правы оба — а заодно и жена раввина, когда сомневается в этом», — раввин Джошуа Стэнтон.

Есть еще вариант — во время проповедей обсуждать проблемы современности — они прихожанам ближе.

«Мы затрагиваем вопросы социальной справедливости и демократии. Я так рада, что хотя бы так помогаю молодежи измениться самим и изменить отношение к Богу», — старшая служительница церкви Джаки Льюис.

Но даже такое превращение церкви в вариант соцсети, службы психологической помощи или «клуба по интересам» — не спасает: все больше молодых американцев в возрасте 20+ уходят из религии. По этому показателю Штаты — впереди планеты всей.

«Церковь настаивает — вы должны делать все те вещи, которые буквально прописаны в Библии. Но, по-моему, Христос был не так педантичен», — уверен житель Нью-Йорка Пэррон Аллен.

Вместо традиционной религиозности приходит мода на социальные и экологические псевдорелигиозные общины, как, например, в Огайо.

«Мы очень подвержены влиянию других людей. Тусоваться в какой-то группе гораздо легче, чем по-настоящему быть собой и отстаивать свою веру. Это не религиозность, это что-то вроде совместных прав на владение церковью. Такие люди просто не способны глубоко по-христиански мыслить», — считает профессор теологии и социологии Университетского колледжа Сент-Мэри в Кембридже Стивен Булливант.

По оценкам социологов, если «культурный скачок» от религии к «новой светскости» –сохранится, к 2070 году христиане будут в Америке в меньшинстве. И в крушении традиционных ценностей их культурологи опять видят… русский след. Во времена Холодной войны американскую религиозность подпитывало противостояние с атеистическим Советским Союзом. С утратой этого антагониста — кажется, обесценился и девиз «In God we trust» на купюрах Федрезерва США.