У России есть «чудо-оружие», которое может одним ударом уничтожить украинские войска

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По словам военного аналитика, это оружие гарантирует победу ВС РФ, но использовать его нужно с осторожностью.

Ракеты «Сатана» можно использовать для полного уничтожения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с URA.RU.

По его словам, такие ракеты применяются при запуске спутников, но их можно использовать и для уничтожения всей донбасской группировки.

«У нас есть чудо-оружие. Это гигантские межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками, которые называются „Сатана“. Они находятся в шахтах и могут уничтожить весь мир», — заявил военный аналитик.

Он также отметил, что удар одной такой ракеты, запущенной на средней дистанции, гарантированно уничтожит мост через Днепр. Но российским военным необходимо перестраховаться и доказать, что боеголовки неядерные.

«Это победа сразу. Но перед этим надо пригласить американских представителей и показать, что в этой шахте ядерных боеголовок нет. Это необходимо, чтобы не восприняли, как атаку ядерными ракетами», — подчеркнул Прохватилов.

По его мнению, «Сатана» позволит российской армии одержать победу в украинском конфликте. На Западе эти ракеты называют «супероружием Путина».

Ранее 5-tv.ru писал, что российская армия приготовила для ВСУ «огневой мешок» под Соледаром.