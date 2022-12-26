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Уничтожение американского оружия и провал украинской армии — вполне реальный сценарий.

Американские ЗРК Patriot маломобильны и российская армия может воспользоваться этой слабостью. Об этом заявил обозреватель Forbes Пол Иддон. Автор материала отмечает, что Украина вряд ли будет использовать эту систему в качестве противодействия беспилотникам, ведь их использование в большом количестве позволяет «пробить средства ПВО».

При этом уничтожение Patriot — это вполне реальный сценарий, ведь перемещать систему для уклонения от ударов «не так легко», по мнению Иддона.

«В то время как для работы одной батареи может потребоваться всего три человека, для ее перемещения и настройки всех ее компонентов требуется до 90 человек», — говорится в материале.

К слову, 21 декабря украинский лидер Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон. Он встретился с американским коллегой Джо Байденом и руководством конгресса США. К его прилету приурочили объявление о новом пакете американской военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов и батарею ЗРК Patriot. Правда, главный трофей Зеленский так и не смог получить. Ранее 5-tv.ru сообщал, что у президента Украины не удалось выпросить у США современное оружие.