Трое военных погибли при падении обломков украинского БПЛА в Энгельсе

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Авиационная техника не пострадала, сообщили в МО РФ.

Трое российских военных получили смертельные ранения из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на аэродроме в Энгельсе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Известно, что авиационная техника не получила повреждений.

Ночью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на малой высоте украинский беспилотный летательный аппарат во время того, как тот подлетел к военному аэродрому «Энгельс» Саратовской области.

Ранее в сети начали распространять информацию о громких хлопках в районе аэродрома. Очевидцы наблюдали яркую вспышку, громкие сирены и машины скорой помощи.

Как заявлял губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, никакой угрозы для местного населения в Энгельсе нет, именно в жилых кварталах происшествий не зафиксировано. Чиновник призвал верить только официальной информации.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места событий.