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Это самое главное и важное решение, которое ожидала Москва.

Международный совет по разрешению споров отказал Финляндии в предъявлении финансовых претензий к российской госкорпорации «Росатом» в ситуации с АЭС «Ханхикиви-1». Контракт на ее строительство Хельсинки прекратил в текущем году. Об этом сообщил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.

«Заказчик расторг договор, уже прошла первая волна судебных разбирательств. И международный арбитраж, состоящий из представителей только стран Западной Европы, вынес однозначный вердикт. Во-первых, было отказано финской стороне в предъявлении финансовых претензий», — объяснил он в беседе с газетой «Известия».

Недавно Международный совет по разрешению споров подтвердил неправомерность решения Fennovoima Oy расторгнуть договор с РФ на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. Такой вердикт предоставит RAOS Project возможность потребовать компенсации за причиненные убытки, ранее финская «дочка» компании «Росатом» занималась поставками по проекту.

По словам Лихачева, аннулирование соглашения с Россией со стороны Финляндии было незаконным. Это самое главное и первое решение, которое ожидала Москва. Финская сторона расторгла контракт по политическим соображениям, считает глава «Росатома». Именно поэтому Хельсинки должны строить атомную электростанцию за свои деньги, а «наши вернут».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группа хулиганов забросала кувалдами посольство Финляндии в Москве.