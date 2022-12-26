Названы восемь крупнейших ошибок Джо Байдена за 2022 год

Фото: www.globallookpress.com / White House

Американский президент то допускал непростительные оговорки, то показывал неуместные и даже порой неприличные жесты.

Зарубежный журнал Newsweek решил вспомнить уходящий 2022-й год, а именно все конфузы и ошибки президента США Джозефа Байдена. Таким «послужным списком» может похвастаться не каждый политик, известный во всем мире.

Так, первую «почетную» строчку заняла оговорка Байдена: он перепутал украинцев и иранцев. На втором месте расположилась ситуация, которая произошла в июле. На мероприятии, посвященном правам и свободам женщин, президент Штатов прочел техническую инструкцию в суфлере вместо своей речи.

Позже он отправился в Саудовскую Аравию, где решил поприветствовать наследного принца Мухаммеда бин Салмана ударом кулаком о кулак вместо всеми принятого рукопожатия, что сочли позором. Уже в сентябре Джо Байден искал в зале на тот момент погибшую в аварии конгрессвумен Джеки Валорски. В октябре политик после своего выступления в Питтсбурге в поддержку демократа, метящего в сенаторы, запутался, не поняв, с какой стороны выход со сцены.

Вспомнили журналисты и как Байден назвал своего вице-президента Камалу Харрис «великим президентом», а также перепутал количество штатов в Америке, прибавив целых четыре. И завершает ТОП его оговорка на саммите АСЕАН: президент перепутал Камбоджу с Колумбией. А именно в Камбодже проходил саммит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что будет после внезапной смерти Джо Байдена.