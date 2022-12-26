Названы восемь крупнейших ошибок Джо Байдена за 2022 год

Эльнара Бакиева 36

Newsweek перечислил крупнейшие ошибки Джо Байдена за 2022 год

Названы восемь крупнейших ошибок Джо Байдена за 2022 год

Фото: www.globallookpress.com / White House

Американский президент то допускал непростительные оговорки, то показывал неуместные и даже порой неприличные жесты.

Зарубежный журнал Newsweek решил вспомнить уходящий 2022-й год, а именно все конфузы и ошибки президента США Джозефа Байдена. Таким «послужным списком» может похвастаться не каждый политик, известный во всем мире.

Так, первую «почетную» строчку заняла оговорка Байдена: он перепутал украинцев и иранцев. На втором месте расположилась ситуация, которая произошла в июле. На мероприятии, посвященном правам и свободам женщин, президент Штатов прочел техническую инструкцию в суфлере вместо своей речи.

Позже он отправился в Саудовскую Аравию, где решил поприветствовать наследного принца Мухаммеда бин Салмана ударом кулаком о кулак вместо всеми принятого рукопожатия, что сочли позором. Уже в сентябре Джо Байден искал в зале на тот момент погибшую в аварии конгрессвумен Джеки Валорски. В октябре политик после своего выступления в Питтсбурге в поддержку демократа, метящего в сенаторы, запутался, не поняв, с какой стороны выход со сцены.

Вспомнили журналисты и как Байден назвал своего вице-президента Камалу Харрис «великим президентом», а также перепутал количество штатов в Америке, прибавив целых четыре. И завершает ТОП его оговорка на саммите АСЕАН: президент перепутал Камбоджу с Колумбией. А именно в Камбодже проходил саммит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что будет после внезапной смерти Джо Байдена.

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