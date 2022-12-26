Двадцатилетняя индийская актриса Туниша Шарма покончила с собой на киносъемках

Фото: Instagram* / _tunisha.sharma_

Девушку нашли в гримерной ее бойфренда, актера Шизана Мохаммеда Кхана. По приезде в больницу врачи констатировали смерть пациентки.

Индийская актриса Туниша Шарма покончила с собой. До своего дня рождения девушка не дожила считанные дни. 4 января ей исполнился бы 21 год. Как сообщает издание India Today, трагедия произошла во время съемок сериала «Али-Баба: Легенда воина», в которых принимали участие покойная и ее бойфренд Шизан Мохаммед Кхан.

Отмечается, что актрису обнаружили в гримерной ее возлюбленной, после чего экстренно госпитализировали. Врачи доставили ее в госпиталь, но не успели помочь несчастной, все что им осталось — констатировать смерть. За несколько часов до кончины Туниша Шарма выходила на связь с поклонниками в соцсетях. Она публиковала кадры подготовки команды шоу к работе.

Девушка не намекала на свое состояние, а как ни в чем не бывало призывала фанатов следить за обновлениями проекта. Позже, по рассказам коллег, она взяла перерыв и пошла в туалет. Через некоторое время работники картины заметили, что Шарма сильно задержалась и решили проверить, все ли в порядке. Вскоре артистку нашли при смерти. Полиция разбирается в причинах и обстоятельствах трагедии.

Туниша Шарма начала сниматься в кино с 13 лет. Широкой публике она запомнилась по фильмам «Любовь через интернет», «Смотри еще раз», «Одержимость» и «Император Ашока». В социальных сетях поклонники восходящей звезды индийского кино предполагают, что ее могли убить, настолько шокированы известием. Другие указывают на психическое расстройство и напоминают, что несколько лет подряд актриса боролась с депрессией.

Ранее 5-tv.ru сообщал о кончине известного британского музыканта и автора песен, вокалиста группы Faithless Макси Джаза.