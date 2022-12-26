Никита Пресняков обосновался с супругой на Гавайях: «Наконец-то вырвались!»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Сын звездной, но опальной четы не может поверить своим глазам: вокруг теперь такая красота!

Певец Никита Пресняков опубликовал видео с Тихоокеанского побережья, не став указывать свое местоположение. Выдала звезду его же супруга: Алена Преснякова не удержалась и выложила целую серию фото и видео в своем аккаунте в соцсети, пописав, что они находятся на Гавайях. Сам же Никита эмоционально подписал свою публикацию.

«Наконец-то вырвались с женой отдохнуть на пару дней! В последнее время очень стрельнула моя клипмейкерская сфера деятельности, так что уже мозги съезжали», — написал Пресняков.

Он отметил, что на островах будет лично снимать клип некой певице, не уточнив, какой именно. Они с Аленой прибыли туда на пару дней раньше, чтобы найти нужные локации. Однако судя по профилю девушки, пока они лишь развлекаются, катаясь на машине и поедая местную еду.

Пока певец развлекается на побережье, его мать, артистка Кристина Орбакайте сделала обращение на фоне скандала после ее выступления с Игорем Николаевым. На сцене она появилась в платье сине-желтого цвета, отсылающего к флагу Украины. После этого оказалось, что в интернете объявились мошенники, которые пытаются провернуть свои махинации, прикрываясь именем исполнительницы. Она попросила не переводить никаких средств на якобы ее имя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Никита Пресняков сбежал из России, оставив театр.