Жуков и Потехин не общаются после распада группы: «Невозможно находиться рядом»

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Десять лет артисты провели вместе в коллективе «Руки вверх!», не расставаясь ни на минуту.

После распада группы «Руки вверх!» в 2006 году ее участники Сергей Жуков и Алексей Потехин не общаются. Решение уйти из команды принял клавишник, с тех пор при встрече бывшие коллеги максимум здороваются, хотя изредка и выходят на одну сцену ради больших концертов. В ходе в YouTube-шоу рэпера Басты (Настоящее имя Василий Вакуленко. — Прим. ред.) Жуков объяснил, почему прощание оказалось настолько радикальным.

Как отметил певец, на протяжении всего существования «Руки вверх!» он и Потехин были вместе практически круглосуточно. После гастролей они возвращались в общую квартиру. О блаженных минутах одиночества и тишины парни только мечтали. За годы музыканты изучили друг друга настолько, что могли продолжать фразы, предсказывать шутки — ничего нового, никакого развития отношений.

«Мы с Лешей начинали вместе, проводили друг с другом 24 часа в сутки, жили, были не разлей вода. 10 с половиной лет мы ежесекундно находились вместе. Уже невозможно было находиться рядом», — рассказал Жуков.

Участники мегапопулярной группы устали от совместной жизни захотели свободы. Каждый продолжил творческий путь, но желания встретиться как-нибудь и вспомнить молодости пока ни разу не испытал. Сергей Жуков ни за что не винит коллегу и не держит зла за уход, а радуется его успехам. Но никакого интереса к воссоединению и возвращению в прошлое не проявляет. Потехин, уверен он, думает точно так же.

«Если спросите, Леха ответит точно так же, как и я. Леша продолжает выступать с нашими песнями, в его команде парень, похожий на меня. Я счастлив за него», — сообщил исполнитель.

Экс-участники «Руки вверх» оба преуспели в жизни. Жуков стал не только артистом, но и бизнесменом, женился на любимой женщине, которая подарила ему троих детей. От первого брака у него есть взрослая дочь. Потехин был женат на танцовщице из группы, но союз оказался недолгим. Вторая супруга родила ему двух дочерей, девочки появились на свет с разницей в десять лет.

Ранее, писал 5-tv.ru, Сергей Жуков обратился в суд из-за спора с бывшим продюсером о фонограммах.