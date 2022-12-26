Пьяные Scorpions и Лепс спели про рюмку водки на столе: «Это было отвратительно»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Приехав в Россию, рокеры первым делом оценили баню, водку и талант народного артиста РФ, который на тот момент был малоизвестным ресторанным певцом.

Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш рассказал, как приглашенные им в Россию участники немецкой рок-группы Scorpions стали фанатами Григория Лепса и спели с ним «Рюмку водки на столе», разгоряченные этой самой водкой. Дело было в 2006 году, шоумен привез в Москву мировых знаменитостей для выступления на телепроекте «Фабрика звезд».

По словам Дробыша, он сначала убедил «Скорпов» приехать в РФ и выступить на крутом шоу, а потом только пошел к руководству Первого канала с заявлением — к нам хотят приехать немецкие рокеры и дать жару. И все получилось. Легендарные Scorpions вышли на сцену и исполнили «Still Loving You» с Дмитрием Колдуном. За день до концерта продюсер «гулял» гостей по столице — сначала баня, потом ресторан.

Группа Scorpions. Фото: www.globallookpress.com / Anton Mukhametchin

«Тогда еще пел достаточно молодой Лепс, я помню. И сидят, значит, мои Scorpions, которыми я занимался, и так они надрались водки… Им понравился Лепс. И тут Лепс увидел, что сидит Клаус Майне. И они пьяные со второго этажа спустились, барабанщик Scorpions говорит лепсовскому: „Уходи отсюда“. Сел, и… Короче, „Рюмку водки на столе“ уже играли Scorpions. Никто не знал ни аккордов, ни чего, это было отвратительно, наверно, правильно пел только Гриша», — со смехом вспоминал Дробыш интервью Любови Терлецкой.

Как отметил продюсер, если бы вся эта удивительная история произошла не в 2006, а в 2022 году, когда у каждого зеваки наготове смартфон со включенной камерой, сеть уже наводнили бы вирусные ролики с хитом Григория Лепса в исполнении пьяных до умопомрачения участников группы Scorpions. Это был бы «первый ряд, первое место», уверен шоумен.

Ранее, писал 5-tv.ru, Виктор Дробыш рассказал, как в тандеме с Иосифом Пригожиным сделал звезду из Авраама Руссо, «срастив» его с Кристиной Орбакайте. Продюсер высмеял певца, который, по его словам, никак не может выбрать себе национальность.