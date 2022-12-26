В чистом теле ясный ум. Китайский совет дня на понедельник, 26 декабря

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Первый день новой недели требует порядка во всем.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 26 декабря?

Понедельник потребует наведения порядка. Энергии дня усиливают желание избавиться от старья и изживших себя отношений. Используйте их для того, чтобы очистительные процессы прошли как можно более эффективно и экологично.

Совет дня: сходите в понедельник в СПА или в баню. Чистое тело приносит радость и делает спокойным ум, а что еще кроме радости и спокойствия мы жаждем накануне нового года? Еще мы стремимся к обновлению, а оно невозможно без отказа от старого. Найдите, что в вашей жизни уже отработало свое, поблагодарите за все и отпустите с миром. Это может быть вещь, а могут быть и отношения.

Предостережение дня: не начинайте в понедельник новые отношения: как личные, так и рабочие. И новые важные проекты также не стоит начинать в день, энергии которого стремятся все убрать. Лучше найти для таких важных дел иную дату.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.