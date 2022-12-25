76-летняя певица Шер получила предложение руки и сердца от молодого парня

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/John Palmer

Знаменитость встречается с музыкальным продюсером, который, похоже, без ума от нее. Преклонный возраст-то не смущает!

Певица Шерилин Саркисян, более известная как Шер, стала невестой. Об этом сообщает зарубежное издание People.

Известно, что 76-летняя артистка в отношениях с музыкальным продюсером, Александром Эвансом. Он младше своей возлюбленной на 40 лет, но что помешает большой любви? Возраст — всего лишь цифра, посчитал Эванс и преподнес любимой роскошное кольцо с огромным драгоценным камнем. Он даже сфотографировал его, похваставшись заодно и своим ярким маникюром. Фото опубликовала довольная невеста.

«Без лишних слов, Александр», — подписала фото певица Шер. Фото: Instagram* / cher

До этого сама Шер весьма трогательно отзывалась о своем еще тогда бойфренде. Многим женщинам и не снилось найти столько качеств в одном человеке!

«На бумаге это немного смешно, но в реальной жизни мы отлично ладим. Он потрясающий. И я не наделяю мужчин качествами, которых они не заслуживают. Он очень добрый, очень умный, он очень талантливый, и он действительно забавный. И я думаю, что он довольно красивый», — говорила восторженная певица.

Поклонники очень обрадовались новости о замужестве Шер. К слову, она была в браке уже дважды. Чаще выбирала мужчин именно помоложе.

«У меня была пара парней примерно моего возраста, но я им просто не нравилась по какой-то причине. И, может быть, молодым мужчинам все равно, смешная ты или возмутительная и хочешь делать глупости, а у тебя сильная личность», — рассуждала певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шер похоронила свою маму-актрису, которая стала легендой.

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