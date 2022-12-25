Киркоров рассказал о первой встрече с Аллой Пугачевой: «Невозможно забыть»

Фото: www.globallookpress.com / Maxim Burlak

По словам артиста, этот момент — один из самых ярких в его судьбе.

Певец Филипп Киркоров рассказал о самом запоминающемся Новом году в его жизни. О нем артист рассказал журналистам федерального канала. Это произошло или в 1976 году, или в 1977-м. Событие стало знаковым — в тот вечер он увидел на телевизионном экране будущую (и единственную) жену Аллу Пугачеву. Музыканту, к слову, было тогда десять лет.

Как рассказал Киркоров, который родился в семье артистов, тот Новый год он праздновал в дороге — отправился на гастроли вместе с мамой Викторией Марковной и отцом Бедросом Филипповичем. Перед боем курантов маленький Филип, его родители и другие участники творческого коллектива собрались перед телевизором за большим столом и включили «Голубой огонек».

«В „Огоньке“ были все артисты, которые принимали участие в тех гастролях: и папу моего показали, и Карела Готта, и молодую певицу, которую невозможно было забыть — Аллу Пугачеву с песней „Арлекино“. Это то ли 1976, то ли 1977 год», — поделился Киркоров.

Мальчик вырос, сам вышел на большую сцену и познакомился со звездой лично. 13 января 1994 года музыканты объявили о помолвке, 15 марта их брак лично зарегистрировал мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, ныне покойный, а 15 мая пара обвенчалась в Иерусалиме. Вместе знаменитости прожили десять лет.

Союз распался в 2005-м, Алла Пугачева нашла себе нового избранника — молодого юмориста Максима Галкина*. Киркоров тяжело переживал разрыв, несмотря на публичность, с тех пор никто более не был замечен в его обществе в статусе дамы сердца. Ранее, писал 5-tv.ru, диджей Филиппа Киркорова Катя Гусева (им не раз приписывали тайный роман) рассказала, почему не вышла за него замуж.

* — признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.