Зеленский ждет поражения ВСУ в Артемовске, чтобы расправиться с Залужным

Фото, видео: Planet Pix via ZUMA Press Wire / ТАСС; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

Лидеру Украины нужен только повод, чтобы избавиться от главного претендента на его место.

Президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в том, чтобы отправить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в отставку, и ждет только благовидного повода для этого. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Причина «нелюбви» главы государства к главкому армии заключается в том, что на Западе Залужного упорно продолжают позиционировать как наиболее вероятного преемника Зеленского на посту президента Украины.

Поводом же для отставки Залужного, по мнению эксперта, может стать ситуация, которая складывается сейчас на донецком и южно-донецком направлениях. Речь идет о боях за Артемовск, где украинская армия столкнулась с крайне тяжелыми потерями и массовым дезертирством, которое приводит к оставлению позиций и позволяет российским войскам уверенно продвигаться вперед.

«В том случае, если будут оставлены Артемовск, Соледар и начнет в целом рушиться линия от Северска до Угледара, у Зеленского появится вполне реальное основание, чтобы отправить Залужного в отставку», — констатировал Кнутов.

Он добавил, что еще один представитель украинской власти, которого в последнее время начали позиционировать в западных СМИ, как возможного сменщика Зеленского, — это начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов.

Ранее военный эксперт Игорь Никулин в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru заявил, что борьба за власть на Украине похожа на ситуацию, которая происходила в Третьем рейхе в 1945 году.