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Представитель администрации президента высоко оценил героизм и профессионализм российских военных.

Во время рабочей поездки в Чечню первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко прокомментировал ситуацию на передовой в зоне спецоперации.

«Я хочу главное сказать, что сегодня <…> люди разных национальностей нашей большой страны в одних окопах защищают одну единую родину — родину Россию. <…> Большое спасибо всем, кто вносит в это свой вклад… Российский университет спецназа — это действительно высокопрофессиональная, очень хорошо организованная система качественной подготовки», — отметил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Представитель власти высоко оценил вклад каждого военного в победу над украинскими националистами и выразил твердую уверенность в том, что страна сможет победить неприятеля, которого открыто поддерживает силовой блок НАТО.

Также сегодня на базе российского университета Кириенко с главой Чечни показали боевые учения, техническую оснащенность, чиновники также пообщались с добровольцами-спортсменами в формате вопрос-ответ.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ Кириенко о героизме волонтеров в зоне спецоперации.