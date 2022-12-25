Без единого выстрела: российский балет «Щелкунчик» завоевал США

Посольства США в России: балет «Щелкунчик» поставят во всех Штатах страны

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Российский шедевр стал неотъемлемой традицией в США.

Балет «Щелкунчик» завоевал США — выступления в сезон праздников проходят по всем штатам. Наряду с фильмом «Один дома» балет Чайковского стал любимой праздничной традицией для миллионов американцев. Об этом рассказали представители посольства США в России в Twitter.

Легендарный «Щелкунчик» любим и популярен в Штатах не только благодаря потрясающей музыке Петра Ильича Чайковского, но и красочными костюмами, танцами сладостей и атмосферой волшебства.

Кроме того, балет особо популярен у детей, причем не только у зрителей. В постановке множество детских ролей, и юные танцовщицы и танцовщики по всей стране мечтают заполучить партию в главном балете года.

«Нет, наверное, такого американца, который хотя бы раз в жизни не побывал на „Щелкунчике“. Ведь иначе Рождество не будет Рождеством!» — отметили в посольстве США в России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в итальянской опере продолжают ставить русских классиков.