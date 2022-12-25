Ни пяди земли врагу: армия РФ уничтожила логово иностранных наемников в ДНР
Минобороны: ВС РФ поразила пункт дислокации иностранных наемников в ДНР
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ
Российские бойцы продолжают освобождать территорию Донбасса, очищая землю от «коричневой чумы».
В районе Артемовска Донецкой народной республики (ДНР) поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Генерал-лейтенант добавил, на Купянском направлении поражены опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кисловки, Табаевки, а также населенного пункта Берестовое Харьковской области. Российские войска уничтожили более 30 боевиков, а также три боевые бронированные машины и три автомобиля.
Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. Цель российских военных — освобождение Донбасса от неонацистов, демилитаризация и денацификация Украины и снижение боевого потенциала Незалежной.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как власти РФ изменят Вооруженные силы России.