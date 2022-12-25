«Лицемерно звучит»: Лайма Вайкуле перестала говорить на русском языке

Фото, видео: © РИА Новости / Руслан Кривобок; Instagram* / laima_vaikule_official

Знаменитость «отменила» язык, который приносил ей деньги. А как же ее песни на русском?

Отрекшаяся от России певица Лайма Вайкуле отказалась от русской речи при общении в социальных сетях. В преддверии наступающих праздников она обратилась к подписчикам на родном языке.

В личном блоге поддержавшая Украину звезда поздравила с Новым годом и Рождеством только тех, кто знает латышский. В своем видеообращении она пожелала согражданам добра и счастья.

Примечательно, что на одном из недавних концертов артистка призналась, что ей было морально сложно продолжать использовать русский язык из-за ситуации в мире. Однако она призналась, что якобы именно друзья-украинцы поддержали ее и попросили продолжать концертную деятельность, ведь все хиты Вайкуле написаны именно на великом и могучем.

Сейчас, когда 68-летняя исполнительница публично отказалась от языка, который много лет приносил ей деньги в Росии, у пользователей сети возник вопрос о возможности продолжения творческой карьеры знаменитости.

«Кто бы тебя, Лайма, знал, если б не русские песни»,

«По-русски уже не говорите?»,

«Как-то уже и не по-праздничному лицемерно звучит сразу», — прокомментировали подписчики новую публикацию певицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинцы «разрешили» Лайме Вайкуле петь на русском языке.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ