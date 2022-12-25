В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны

Рогов заявил о создании в Запорожской области эшелонированной линии обороны

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На сегодняшний день российские военнослужащие контролируют более 70% территории.

В Запорожской области создали линию обороны размером в несколько эшелонов. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, новые укрепрайоны позволят пресечь любую попытку украинских националистов атаковать мирных жителей Запорожской области.

«Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации», — написал Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

К слову, на сегодняшний день российские военнослужащие контролируют более 70% Запорожской области. Регион стал частью Российской Федерации в результате проведенного среди жителей референдума.

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