Россия принципиально не будет поставлять нефть по ценам Запада

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В первую очередь от санкционной политики Запада пострадают не россияне, а европейцы.

Москва категорически отказывается от поставок своего «черного золота» по назначенным Западом ценам. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, комментируя вопрос о введенном потолке цен на российскую нефть.

По его словам, Россия будет искать новые рынки, даже если этот вариант будет более дорогим.

«Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны. Это исключено. Мы будем искать новые рынки, будем искать новую логистику, возможно, это будет дороже», — сказал Силуанов в интервью телеканалу Asharq News.

К слову, от санкций против России, в том числе ценового потолка, больше страдают не россияне, а европейцы. Как отметил глава Минфина, выигрывают от подобных ограничений только США, но никак не их союзники в Европе.

«Говорить о том, что эти санкции повлияли на РФ — да, конечно, они повлияли. Но на Запад они повлияли не менее, а может быть даже и более болезненно», — объяснил Антон Силуанов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что означают новые ограничения для «Газпрома».