«Интересно, Зеленский позвонит?» — Кучера объяснил, зачем Мадонна съела флаг Украины
Актер Кучера: певица Мадонна дала сигнал от США, прожевав и выплюнув флаг Украины
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Оскар Кучера поддерживает проведение специальной военной операции России на Украине.
Флаг Украины прожевала и выплюнула певица Мадонна. Публикацией в социальных сетях поделился актер Оскар Кучера.
«Интересно, Зеленский позвонит Байдену, чтобы тот сделал бабушке атата?» — вопрошает артист.
В том, что одна из самых известных певиц современности на камеру пожевала украинский флаг, пользователи соцсетей увидели скрытый сигнал Штатов. Кучера согласился с мнением общественности.
«Я, конечно, не расшифровыватель знаков, но тут уж прям перебор, как мне кажется…» — написал он в Telegram.
Оскар Кучера поддерживает специальную военную операцию на Украине (СВО). Кроме того, по его словам, городские празднования и украшения на Новый год стоит сделать поскромнее.
«Если говорить о праздниках в городах, то, мне кажется, можно ограничиться исключительно елками на центральных площадях, ну, и иллюминацией не за бешеные деньги. Все деньги стоит отправить мобилизованным», — комментировал Кучера.
Ранее 5-tv.ru писал о том, за что Оскар Кучера раскритиковал систему образования в России.